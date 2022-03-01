«الكشف الطبي قبل الزواج»: نستهدف توعية 1.8 مليون سنويا على مستوى الجمهورية

قال الدكتور محمد حسن، منسق مبادرة الكشف الطبي قبل الزواج، إن المبادرة تستهدف المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من المقبلين على الزواج، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف جميع حالات الزواج السنوية بمعدل مليون و800 فرد سنويا.

حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

وأوضح «حسن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على قناة «DMC»، أن المبادرة تستكمل نجاحات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير السارية، لتنمية الأسرة المصرية والوصول إلى جيل خالٍ من الأمراض، مشيرا إلى أن المبادرة تقدم حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج بهدف الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ويجرى ذلك خلال أربع مراحل تتضمن الكشف عن الأمراض المعدية مثل فيروسات الالتهابات الكبدية ونقص المناعة المكتسبة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بالإضافة للتوعية الصحية السرية والخصوصية بين طالب الخدمة ومقدم المشورة الطبية.

رفع الوعي الصحي المجتمعي من خلال فريق طبي محترف

وأشار «حسن» إلى أن المبادرة تقدم أيضا المعلومات للمقبلين على الزواج عن كيفية التعامل مع المواليد الجدد ومعلومات مفيدة حول أهمية الرضاعة الطبيعية، ووسائل تأجيل الحمل، وطرق تجنب الأمراض التي تنتقل بين الأم والجنين، لافتا إلى أن وزارة الصحة تقدم خدماتها الطبية لرفع الوعي الصحي المجتمعي من خلال فريق طبي محترف، وكذلك المشورة الاجتماعية وطرق تربية الأطفال وتحديد المدة الزمنية المناسبة بين فترات الحمل.

وأكد منسق مبادرة الكشف الطبي قبل الزواج، أن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير في الوصول لأكبر عدد من المقبلين على الزواج وحديثي الزواج، لإقناعهم بتأجيل الحمل في بداية الزواج، موضحا أن المبادرة متوفرة في 27 محافظة في كافة الإدارات الصحية بالحضر والريف والقرى والنجوع على شكل مراحل.