إطلاق مبادرة «مودة» لتدريب المقبلين على الزواج في أربع محافظات 

أطلقت وزارة التضامُن الاجتماعي تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، بمراكز الشباب على مستوى أربع محافظات وهي «القاهرة والأسكندرية والشرقية وأسيوط»، تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي إطار توجّهات الدولة نحو رفع جودة الحياة للمواطن المصري.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة الأولى تستهدف تنفيذ 15 دورة تدريبية حتي 25 نوفمبر الجاري، تستهدف 750 من الشابات والشباب في مرحلة «الخطوبة» أو المقبلين على الزواج، كما تهدف التدريبات إلى دعم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة والتي تُسهم في تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة على التعامُل بشكل إيجابي مع المشكلات وتعتمد على التواصُل الإيجابي بين أفراد الأسرة.

وأضافت أن التدريبات تسعي إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين في التعرُّف على آليات إدارة الموارد الاقتصادية بالإضافة إلى التركيز على أهمية إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج وتأخير الطفل الأول وتنظيم الأسرة.

تعزيز معارف ومهارات الشباب

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التدريبات تسعى إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين من الشباب في التعرُّف على آليات إدارة الموارد الاقتصادية، مؤكدا اهتمام الدولة بالشباب في مختلف جوانب حياتهم الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المجتمع وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى دائما لتطوير مراكز الشباب الأمر الذي ينعكس بالايجاب على الشباب فى تطوير مهاراتهم البدنية والفكرية وذلك من خلال تقديم كافةالخدمات داخل تلك المراكز لتشمل كل فئات المجتمع وتؤدي دورها فى خدمته لتصبح مراكز خدمة مجتمعية حقيقية.

ويقوم بتنفيذ التدريبات نُخبة من الأساتذة المتخصصين الذين سبق وأن تم تدريبهم وإعدادهم من قِبَل المشروع ومجموعة من خُبراء الصحة الإنجابية، وذلك استناداً إلى محتوى مودة العلمي مع اعتماد أساليب التعلُّم الحديثة القائمة على التفاعُل والمُشاركة الإيجابية.

تدريبات «مودة» في 59 معهد عالي ومتوسط

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي، أطلقت تدريبات « مودة » على مستوى 59 معهد عالي ومتوسط، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد كمرحلة تجريبية، ثم التوسع على مستوى جميع المعاهد والمؤسسات التعليمية، حيث يقوم 73 عضو هيئة تدريس بتنفيذ تدريبات مودة لطلابهم وذلك على مستوى معظم القطاعات الجغرافية بالجمهورية.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع والتي ارتفعت في السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الطلاق 12% في عام 2021، وذلك من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمُقبلين على الزواج بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.