إشادات الجمهور بأغنية «البخت» لـ ويجز: من الزمن القديم

إشادات عديدة نالها ويجز بأغنيته الجديدة «البخت» والتي اقتربت من تحقيق 4 ملايين مشاهدة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، في يومين فقط من طرحها.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:

كل واحد فينا غمض عينك وعاش حالته مع ذكرياته ضحك ودموع حقيقي تراك للتاريخ يا ويجز

وأضاف آخر «جامدة أوي مش متخيل إنك عملت لو رومانسي بالجمال ده».

وعلق آخر «بجد أغنية من الزمن القديم مش متوقع أبدا أن ويجز يغير طريقته ويقدم العظمة دي».

وقال آخر «أحلى حاجة إنها مش نازلة كليب وكل واحد فينا له حكايته اللي تمشي مع الأغنية فالواحد قادر يربط حكايته بحكايتها».

كلمات أغنية البخت

عيني منها بشكل جدي

وتقيلة مش تقلانة اتبخر سحري

ومش باجي على بالها ومفكرتش

يانا بالي فيها بابا بالي مش ملكي

بلعب البخت سالتها ورفضتني

استغربتها أمال فين هيبتي

حبيبي انا بضحك علي خيبتي

حبيبي انا بضحك علي خيبتي

ياخي كنت ع الثبات وهزتني

واللي فات ده كان سحري

مش باجي علي بالها ان جت سيرتي

انا بالي معاها مش ملكي

قالت كلام قبل اما تشوفني

انا عارفني صعب ومش مفهوم

كلامي دبش او مش موزون

انا عارفني صعب ومش مفهوم

كلامي دبش او مش موزون

او بتحب حد والبال مشغول

مشوفتهاش ولا حد يلومني ملاك برئ ولا انا مخدوع

هي توتر ولا انا مهزوز

طب اذاها حد والكل مرفوض

ولا ايه القصة حبيبي فيدني

واللي اذوك ياما حبيبي سيبني

ولا ايه القصة حبيبي فيدني

واللي اذوك ياما حبيبي سيبني

اخلي الجاي ورود وشموع

يتغنالها وبصوت مسموع

ولا ايه القصة حبيبي فيدني

واللي اذوك ياما حبيبي سيبني

انسيك ماضي كله دموع

ولا مقدرش اسيبك موجوع

انسيك ماضي كله دموع

ولا مقدرش اسيبك موجوع

سحرتني ولا سحرتلي

عيون مش محتاجة تسحرلي

ومش عايزة تجيبني بس جابتني

ونسيتني وف قصتي حبستني

والله ووقعت بفكر فيك

كتير بالي عليك مشغول

وانا بتصعب عليا حالي وانا بكتبلك كلام معسول

بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط

دنا اضيع عمري يا عمري واحبك حب مش مشروط

لا تلاقي عندي وعود كدابة

بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط

دنا اضيع عمري يا عمري واحبك حب مش مشروط

لا تلاقي عندي وعود كدابة

وكبرت علي ولاشئ مضمون

كلامي علي قد اللي معايا

وفي الحب مستناش مردود

براحة علي قلبي المكسور

اللي مشكلته انه فيك مسحول

مين اختار اللي عينيك عملوه

وده مش ذنبي انا صحيت محطوط