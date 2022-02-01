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أغنية ويجز وأحمد مكي تقترب من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

كتب:

بسمة شطا
08:54 م | الثلاثاء 01 فبراير 2022
ويجز وأحمد مكي

ويجز وأحمد مكي

تصدر الثنائي ويجز وأحمد مكي، تريند منصّات التواصل الاجتماعي بمجرد طرح أغنيتهما الجديدة «أقوى ميكس»، مساء أمس الاثنين، على موقع «يوتيوب»، والأغنية أول «ديو» يجمعهما سويًا.

ويجز وأحمد مكي يتصدران محركات البحث

واقتربت أغنية ويجز وأحمد مكي من حاجز المليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، بعد مرور 23 ساعة على طرحها، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، على الرغم من تسريب الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل طرحها بـ 24 ساعة، إلا أن هذا ساهم في تشويق الجمهور لانتظارها، خاصة مع عدم إصدار أحمد مكي لأي أغنيات منذ فترة طويلة.

وتقول كلمات الأغنية:

برصرص ألف بار

ثقل فیل ببار

كل بار بألبوم ھبت صرصر في الفنار

احتكار لكار 

جاب في ھوك في طاخ بوم 

جالي أنا فون

باردون car داخلة في الـ zone 

بـ call tone ركاب الكار دي copy 

شیكارتوني سلتب الساكسافون 

swag مش زیزافون

من طاقیة الإخفاء ناسج ثوب

ي بدأت الراب أیام لولاكي

وتاكسي السھرة قبل ما یكون له جمھور

وشفته واحدة واحدة انتشر

بقینا جیش بشر

سیطرنا الحفلات بالطابور

كل اللي اتحقق في الدنیا كان أصله شخص حلم والناس قالوله استحالة 

فعلا تبان مستحیلة لحد ما بتتحقق وانت تتدرس كحالة

mix cool school× School Ms

أصفارھا كسرنا السقف

What's next mix cool school × School What's next Ms

أصفارھا Out of the box في كمین 

مكي في دراما رمضان

ومن المقرر أن يشارك الفنان أحمد مكي في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل الكبير أوي الجزء السادس، والذي يشارك فيه بجانب بيومي فؤاد ومحمد سلام ورحمة أحمد وليلي عز العرب وغيرهم، ولكن ستغيب الفنانة دنيا سمير غانم عن العمل.

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