كلمات أغنية ويجز البخت.. تخطت 3 ملايين مشاهدة بعد ربطها بفنانة شهيرة

يبحث قطاع كبير من الجمهور، بوجه خاص الشباب، عن كلمات أغنية ويجز البخت، على محرك البحث «جوجل»، خاصة بعد النجاح الذي صاحب طرحها مؤخرا، ليتصدر مطرب الراب الشهير وأغنيته التي حققت معدلات مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة أن الجمهور ربطها بفنانة شهيرة.

كلمات أغنية ويجز البخت

كلمات أغنية ويجز البخت، لاقت استصاغة في أذان عشاق الراب، ليرفعوا إجمالي مشاهدتها إلى ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة، منذ طرحها على قناته الرسمية على «يوتيوب»، إذ تفاعل الجمهور مع الأغنية بمجرد طرحها، خاصة أن مطرب الراب ويجز، لديه قاعدة جماهيرية كبيرة.

نص أغنية نجم الراب الجديدة

عيني منها بشكل جدي

وتقيلة مش تقلانة اتبخر سحري

ومش باجي على بالها ومفكرتش

يانا بالي فيها بابا بالي مش ملكي

بلعب البخت سألتها ورفضتني

استغربتها أومال فين هيبتي

حبيبي أنا بضحك على خيبتي

حبيبي أنا بضحك على خيبتي

ياخي كنت ع الثبات وهزتني

واللي فات ده كان سحري

مش باجي على بالها إن جت سيرتي

أنا بالي معاها مش ملكي

قالت كلام قبل أما تشوفني

أنا عارفني صعب ومش مفهوم

كلامي دبش أو مش موزون

أنا عارفني صعب ومش مفهوم

كلامي دبش أو مش موزون

أو بتحب حد والبال مشغول

الجمهور يربط بين ويجز وهدي المفتي

تدور كلمات أغنية ويجز البخت، حول حاله بعد ترك حبيبته له، وقصة كفاحه ووصوله للنجاح، وربط الجمهور بين كلمات الأغنية وبين الفنانة هدى المفتي، مشيرين إلى أنها يقصد بكلمات الأغنية.

ويعتبر مسلسل «بيمبو»، العمل الذي جمع بين مطرب الراب الشهير والفنانة الشابة، والذي تم عرضه خارج السباق الرمضاني، وحقق نجاحا جماهيريا، بعد عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.