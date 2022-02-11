حسن شاكوش: أنا وبيكا مش أقل من ويجز وعنبة.. يا ريت يصنفونا مطربين راب

تحدث مغني المهرجانات حسن شاكوش عن علاقة الصداقة مع حمو بيكو، قائلا: «حمو طيب ومشكلته إنه بيقول أي حاجة، عشان كده بقول ساعات مش هكلمه تاني، بس لما بشوفه لوحدي بضحك، وأنا من النوع اللي مش بعرف أشيل من حد».

علاقته مع حمو بيكا

وأضاف «شاكوش»، خلال لقاء مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الجمعة، أن سبب عدم التواصل باستمرار مع «بيكا» يرجع لكثرة مشغولياته «إحنا على طول بنسأل على بعض، حتى لو شوفت له صورة على الفيس بوك بدخل أعلق له».

وأوضح أن أمنية الكثير من الناس ومنهم بعض الفنانين أن يبتعد حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، «فيه فترة بعدنا عن بعض شوية، وأمنية حياة كتير من الناس إن حمو وحسن شاكوش وعمر كمال يبعدوا عن بعض، فيه ناس بيغنوا ومطربين أمنيتهم إن إحنا التلاتة نتفرق، عشان إحنا عاملين قلق، والحمد لله أغانينا معروفة وبأرقام، وفيه ناس مش بتنام بسببنا».

مشكلته مع رضا البحراوي

وطالب بأن يحصلوا على كارنيه من النقابة كمطربي الراب، «أي حد مش بيغني ياخد تصريح وكارنيه مطرب راب زي ما هما صرحوا للناس التانية، زي عنبة وويجز بأنهم راب يحطونا وسط الناس اللي تبع الراب، احنا مش أقل منهم».

وعن مشكلته مع رضا البحراوي والتي تسببت في إيقافه، قال: «طلعنا ساعتها واتصالحنا للجمهور والناس كلها، ورضا اتوقف شهرين وبعدين رجع يغني بس أنا مرجعتش أغني، وخرجت من المشكلة دي ودخلت في مشكلة الطبالين».

وكشف أنه حينها غني أغنية ردًا على تصريحات رضا البحراوي، قائلا: «كنت كاتب كلمات الأغنية وطلعت غنيتها، هي مفيهاش حاجة»، فقاطعه حمو بيكا موضحا: «حسن حافظها من 5 أو 6 سنين وزود شوية كلام لكنه مقعدش كتب».

وواصل حديثه «شاكوش» عن مشكلته مع رضا البحراوي، قائلا: «رضا البحراوي كانت نيته مش حلوة ناحيتي واستفزني وكان لازم أرد».