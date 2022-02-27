كلمات أغنية البخت لـ ويجز بعد تصدرها التريند

تصدرت كلمات أغنية «البخت» لـ ويجز، المركز الثالث على محركات البحث بموقع جوجل، والأول على منصة «يوتيوب».

كلمات أغنية «البخت» لـ ويجز

وفي السطور التالية، نستعرض كلمات أغنية «البخت» لـ ويجز:

عيني منها بشكل جدي

وتقيلة مش تقلانة اتبخر سحري

ومش باجي علي بالها ومفكرتش

يانا بالي فيها بابا بالي مش ملكي

بلعب البخت سالتها ورفضتني

استغربتها امال فين هيبتي

حبيبي انا بضحك علي خيبتي

حبيبي انا بضحك علي خيبتي

ياخي كنت ع الثبات وهزتني

واللي فات ده كان سحري

مش باجي علي بالها ان جت سيرتي

انا بالي معاها مش ملكي

قالت كلام قبل اما تشوفني

انا عارفني صعب ومش مفهوم

كلامي دبش او مش موزون

انا عارفني صعب ومش مفهوم

كلامي دبش او مش موزون

او بتحب حد والبال مشغول

مشوفتهاش ولا حد يلومني ملاك برئ ولا انا مخدوع

هي توتر ولا انا مهزوز

طب اذاها حد والكل مرفوض

ولا ايه القصة حبيبي فيدني

واللي اذوك ياما حبيبي سيبني

ولا ايه القصة حبيبي فيدني

واللي اذوك ياما حبيبي سيبني

اخلي الجاي ورود وشموع

يتغنالها وبصوت مسموع

ولا ايه القصة حبيبي فيدني

واللي اذوك ياما حبيبي سيبني

انسيك ماضي كله دموع

ولا مقدرش اسيبك موجوع

انسيك ماضي كله دموع

ولا مقدرش اسيبك موجوع

سحرتني ولا سحرتلي

عيون مش محتاجة تسحرلي

ومش عايزة تجيبني بس جابتني

ونسيتني وف قصتي حبستني

والله ووقعت بفكر فيك

كتير بالي عليك مشغول

وانا بتصعب عليا حالي وانا بكتبلك كلام معسول

بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط

دنا اضيع عمري يا عمري واحبك حب مش مشروط

لا تلاقي عندي وعود كدابة

بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط

دنا اضيع عمري يا عمري واحبك حب مش مشروط

لا تلاقي عندي وعود كدابة

وكبرت علي ولاشئ مضمون

كلامي علي قد اللي معايا

وفي الحب مستناش مردود

براحة علي قلبي المكسور

اللي مشكلته انه فيك مسحول

مين اختار اللي عينيك عملوه

وده مش ذنبي انا صحيت محطوط

أغنية «البخت» لـ ويجز تتخطى المليون ونصف المليون مشاهدة

حصلت أغنية «البخت» لـ ويجز، على مليون ونصف المليون مشاهدة في 18 ساعة، و235 ألف إعجاب.

وتدور أغنية «البخت» لـ ويجز حول حاله بعد ترك حبيبته له، وقصة كفاحه ووصوله للنجاح.