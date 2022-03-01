القومي للسكان: الزيادة السكانية عبء على البنية التحتية للدولة

قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إن الكثافة السكانية فى محافظة القاهرة بلغت 51 ألف مواطن لكل كيلو متر مربع، بما يمثل عبئا على البنية التحتية، وهو ما يحدث في أي مدينة تشهد زيادة سكانية كبيرة، وكذلك على المستشفيات والمراكز التي تقدم الخدمات الصحية ومختلف قطاعات الدولة.

متوسط عُمر المصريين 24 سنة

وأوضح «توفيق»، فى لقائه ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجى القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن الشباب أفضل أنواع الاستثمار في مصر مستقبليا، مضيفا: «متوسط العمر للمصريين 24 سنة، بما يعنى أن 50% من السكان أقل من 24 سنة و50% أكبر من 24 سنة، ومن الأفضل الاستثمار فى العنصر البشري ولكن مع مواجهة الزيادة السكانية التى لا تعطي فرصة للاستثمار في العنصر البشري».

المستقبل الآن للتعليم التقني

وتابع «توفيق» قائلًا: «المستقبل الآن للتعليم التقني، وكل الدول التي تقدمت وجهت اهتمامها للتقنيات، كما أن تمكين المرأة اقتصاديا أمر حتمي وهو ما انتبه إليه المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس السيسي، والذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من قدرات المصريين وتوفير حياة كريمة لهم».

وأكد أنه كلما زاد عدد الأطفال، قلت القدرة التعليمية، وقل معدل الذكاء داخل الأسرة، لذلك الكثرة تقلل الجودة، مشيرًا إلى تدريب أكثر من 1500 طبيب على خدمات الصحة الإنجابية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لاسيما أن الزوجة يحدث لها نوعا من الاضطراب النفسي بعد الطفل الرابع.

وأشار «توفيق» إلى أن زواج الأقارب يصل فى بعض المناطق إلى 35% من سكانها، على الرغم من وجود الأمراض والعيوب الخلقية الناتجة عن زواج الأقارب، متابعا: «الربو الشعبى وضغط الدم والسكري، أمراض لها علاقة بزواج الأقارب، وهذا يمثل عبئا على الأسرة والدولة، وعلاج ذلك هو التثقيف في مرحلة ما قبل الزواج».