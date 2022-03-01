السيناريست باهر دويدار: مسلسل «العائدون» مستوحى من أحداث حقيقية

قال السيناريست باهر دويدار، إن مسلسل «العائدون» المنتظر عرضه في رمضان المقبل على قناة «DMC»، يختلف تماما عن مسلسل «هجمة مرتدة»، ولا يعتبر امتدادا للمسلسل الأخير كما يزعم البعض.

وأوضح «دويدار»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة «DMC»، أن مسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة حدثت في الشرق الأوسط، ويظهر المسلسل كيفية تعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة، لاسيما وأن هناك أشياء كثيرة غير معلنة.

كرارة يجسد شخصية رجل أمن بشكل مختلف عن «كلبش»

وأشار «دويدار»، إلى أن الفنان أمير كرارة يجسد شخصية رجل أمن بشكل مختلف تماما عما قدمه في مسلسل «كلبش» و«الاختيار»، قائلا: «الشخصية مختلفة عن سليم الأنصاري وأحمد منسي، ونحن صورنا نصف المسلسل حتى الآن، وأنا اكتب في آخر 5 حلقات من مسلسل العائدون».

وأكد السيناريست باهر دويدار، أن مسلسل العائدون يستعرض تفاصيل بشكل مختلف، وجرى الانتهاء من تصوير أكثر من نصف المسلسل، حيث ناقش شخصية رجل الأمن بمنظور مختلف يناقش الجانب العائلي.