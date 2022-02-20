هاجر الشرنوبي تشارك في «العائدون من داعش» و«جزيزة غمام» بالموسم الرمضاني

تشارك الفنانة هاجر الشرنوبي خلال الموسم الرمضاني لعام 2022، بمسلسلين، وهما «جزيرة غمام» و«العائدون من داعش»، الجزء الثاني من مسلسل هجمة مرتدة.

هاجر الشرنوبي: تعلمت من الطفل آدم فى نقل عام

قالت هاجر في تصريحات لـ«الوطن»: «شرف كبير لي أن أشارك في الشهر الكريم بعملين، وهما العائدون من داعش مع أحمد نادر جلال، وأمير كرارة ومحمد فراج وأمينة خليل، ودي رابع مرة اشترك في عمل مع نادر جلال، وهناك أيضا مسلسل جزيرة غمام، مع طارق لطفي ومي عز الدين والمخرج حسين المبناوي».

وعن مشاركتها فى مسلسل نقل عام، قالت هاجر «كان لي الشرف أن أكون مع هذه الكوكبة من النجوم، أمثال محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب، واتعلمت منهم حاجات كتير، حتى آدم الصغير تعلمت منه في التصوير».

هاجر الشرنوبي: رابع مرة أتعاون مع المخرج أحمد نادر جلال

اختتمت تصريحاتها، بالشكر لشركة فنون مصر الشركة للفنان محمد محمود عبدالعزيز وريمون مقار.

«نقل عام» من تأليف عدد من المؤلفين الشباب، إخراج عادل أديب، أما عن بطولة العمل، فهي لعدد من كبار الفنانين أبرزهم محمود حميدة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، والراقصة دينا، بالإضافة لكل من ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب.

قصة مسلسل نقل عام، تدور حول موظف يعمل فى هيئة النقل العام ويخرج على المعاش ومتزوج من سيدتين وهما سوسن بدر ودينا ولديه عدد كبير من الأولاد ويدخل فى عدد من الأزمات والمشاكل يظهر معها نتيجة تربيته لأولاده.

كان المنتج ريمون مقار، ألمح فى تصريحات تليفزيونية إلى إمكانية أن يكون هناك جزء ثاني من العمل.