العوضي لـ«بوجي»: أمير كرارة بيسلم عليك.. كده معاك الخديوي وباشا مصر

في استجابةٍ لأمنيته، حققت «الوطن» رغبة الـ«بلوجر» حسام بوجي، وجمعته بالفنان أحمد العوضي في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للجريدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال خلاله العوضي، إن من يتنمر على الشكل «إنسان ناقص»، فالرجل ليس بشكله وإنما بسلوكه، مبينا أن «كعبو» صديق «بوجي» رجل مخلص وحريص على أصول الصداقة، وهذا نوع قليل في هذا الزمن.

العوضي لـ بوجي: اعتبر على الله حكايتك دي بتاعتك

وتابع الفنان أحمد العوضي خلال البث المباشر: «مفيش راجل بشكله، ولا راجل حلو، الحلاوة دي للستات، أمير كرارة كلمني وهو في دبي، وباعتلك السلام، وبيقولك أي حد يضايقك متشيلش هم، أنت معاك باشا مصري والخديوي، وعلى الله حكايتك دي بتاعتك، اعتبرها بتاعتك».

واستكمل حديثه مع حسام بوجي، قائلا: «متضايقش نفسك، وتخش تقرأ الكومنتات اللي بتضايق، عين بتحب وألف بتكره، أنا هبقى مشهور بسببك، وإن شاء الله تطلع والدتك الحج وعمرة كمان»، موجها حديثه للمشاهدين: «أنا مبسوط إني كنت مع حسام انهارده وكعبو، متشغلش بالك بأي كلام وحش يشغل عن طريقك، الكلام الحلو بس كمل ببيه ومتركزش على الكلام التاني.. عاوزك تقدم أغنية كدة على الرايق مفيهاش كلمات خارجة حاجة كدة الناس تحبها».

قصة التنمر على البلوجر حسام بوجي على مواقع التواصل

وتعرض الـ«بلوجر» حسام بوجي إلى التنمر من المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعرض الفيديوهات الخاصة به، التي يقدم فيها محتوى غنائيا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وتطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، مع صديقه «كعبو» الذي يعمل على تصميم الموسيقى الخاصة به.