تأجيل التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن حول أوكرانيا

أرجأ «مجلس الأمن الدولي»، التصويت على مشروع قرار فرنسي مكسيكي بشأن المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الأوروبيون وحلفاؤهم مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا

من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، إن الأوروبيين وحلفاءهم مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن على إثر اجتماع عبر الفيديو ضم قادة فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا ورومانيا، إضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»: «هذه أولوية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.