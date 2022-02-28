مجلس الأمن يدعو لجلسة طارئة للأمم المتحدة لأول مرة منذ 40 عاما

دعا مجلس الأمن الدولي، إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي المرة الأولى منذ 40 عامًا التي يقدم فيها المجلس مثل هذا الطلب.

وصوتت روسيا ضد القرار بينما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الطارئ اليوم الاثنين.

وكان مجلس الأمن الدولي، وافق في وقت سابق، على عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا، اليوم الاثنين، إذ صوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت 3 عن التصويت، فيما رفضت روسيا عقد الجلسة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

السفيرة الأمريكية: نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات غير عادية

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن هذه ليست لحظة عادية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات غير عادية لمواجهة هذا التهديد لنظامنا الدولي، وبذل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا وشعبها».

لندن: أعضاء مجلس الأمن كشفوا عجز روسيا الدبلوماسي

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن «أعضاء هذا المجلس كشفوا عجز روسيا الدبلوماسي، إن روسيا أصبحت معزولة مرة أخرى، ولا يمكن لروسيا أن تمنع العالم من التجمع لإدانة غزوها لأوكرانيا».

وتاتي هذه الخطوة هي الأحدث في فورة دبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك، في أعقاب استخدام روسيا حق النقض «الفيتو»، يوم الجمعة الماضي، على مشروع قرار بالمجلس كان من شأنه أن يأسف لغزو موسكو لأوكرانيا.

مشروع قرار فرنسي

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إن فرنسا ستطرح مشروع قرار للمجلس للمطالبة بإنهاء الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.

وأضاف دي ريفيير، أنه يمكن التصويت عليها، غدًا الثلاثاء، وستكون روسيا في وضع يمكنها من عرقلة هذه الخطوة إذا اختارت ذلك.

بدوره، قال سفير روسيا لدى منظمة «الأمم المتحدة» فاسيلي نيبينزيا عن تصويت مجلس الأمن يومي الجمعة والأحد، إن «أي محاولة للتحايل على موقف الاتحاد الروسي، وأي محاولة لتجاهله، تقوض الأساس الراسخ لميثاق الأمم المتحدة».

ومن المقرر أيضا أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، مرة أخرى لتقديم إحاطة بشأن الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في أوكرانيا، سيكون هذا هو الاجتماع الخامس للمجلس بشأن أوكرانيا في الأسبوع الماضي.