«زيلينسكي»: الوقت حان لفرض منطقة حظر جوي على الطائرات الروسية

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لحظر روسيا في جميع موانئ ومطارات العالم، وقال إن الوقت حان لفرض منطقة حظر جوي على الطائرات الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح زيلينسكي، أن روسيا التي ارتكبت جرائم حرب لا ينبغي أن تكون عضوا دائما في «مجلس الأمن الدولي».

وكان مندوب أوكرانيا الدائم لدى «مجلس الأمن»، سيرجي كيسليتسا، قال في وقت سابق، إن روسيا تروِّج الأكاذيب عبر الجمعية العامة ومجلس الأمن، مضيفا خلال جلسة مجلس الأمن: «نهيب بكل المنظمات مساعدة المدنيين».

أكثر من 350 ألف طفل لا يمكنهم الوصول للمدارس

وأشار كيسليتسا، إلى أن بلاده تعمل على تقديم المساعدة للمدنيين العالقين، موضحا: «نعمل على تسهيل مرور الأجانب عبر الحدود ونعمل على تسهيل مرور الأوكرانيين عبر الحدود».

وتابع المندوب الأوكراني، أن أكثر من 350 ألف طفل لا يمكنهم الوصول للمدارس.

وتابع كيسليتسا قائلا: «إياكم والانخداع بالحملات التضليلية لروسيا».

سويسرا تحظر دخول 5 رجال أعمال روس إلى أراضيها

من جانبها، حظرت سويسرا، دخول أراضيها على 5 رجال أعمال روس لم تكشف عن أسمائهم، وقالت وزيرة العدل والشرطة السويسرية، «كارينا كيلر - سوتر»، للصحفيين، أمس الاثنين، إن الحكومة الفيدرالية فرضت حظرا أيضا على دخول أثرياء روس مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.