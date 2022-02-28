بوتين يعلن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا بينها الحياد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.

بوتين: شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا تتضمن نزع سلاحها وحيادها

وأوضح بيان صادر عن الكرملين شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا بالنسبة لروسيا، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد أن التسوية ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وحل مسائل نزع السلاح، والقضاء على نازية الدولة الأوكرانية وضمان وضعها المحايد.

ونقلت «سكاي نيوز» عربية عن بوتين حديثه عن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا بالنسبة لروسيا، مشيرة إلى شرطين رئيسيين، هما حياد أوكرانيا ونزع سلاحها.

وأبلغ بوتين ماكرون، خلال مكالمة هاتفية، أنه يريد اعترافا بشبه جزيرة القرم كأرض روسية لتسوية النزاع في أوكرانيا.

الكرملين: روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا

وأضاف البيان الصادر عن الرئاسة الروسية أنه تمت الإشارة إلى أن الجانب الروسي منفتح على المفاوضات مع ممثلي أوكرانيا، ويعول على أن تؤدي إلى النتائج المرجوة.

كان الكرملين أعلن، اليوم الاثنين، أن الرئيسين بوتين، وماكرون، أجريا تبادلًا جادًا وشاملًا لوجهات النظر بخصوص جميع جوانب الوضع حول أوكرانيا، خلال محادثة هاتفية مطولة بمبادرة من الجانب الفرنسي.

وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن أمله في أن تسفر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، عن وقف لإطلاق النار.

وقال جوتيريش في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص الأزمة في أوكرانيا: لم يفت الأوان بعد للجوء إلى الحوار والعودة للطرق السلمية.. أتمنى أن تسفر المفاوضات (بين روسيا وأوكرانيا) عن وقف لإطلاق النار وحل سلمي دائم.

جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا خلال يومين

وقال وزير خارجية بيلاروسيا، إن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد خلال يومين، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.