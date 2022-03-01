أوكرانيا: موسكو استخدمت قنبلة فراغية ضد بلادنا

قال سفيرة أوكرانيا في واشنطن، أوكسانا ماركاروفا، إن روسيا استخدمت قنبلة فراغية في قصف، أمس الاثنين، موضحة أن القنبلة الفراغية محظورة بموجب اتفاقية جنيف.

بدورها، نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لأداء المروحيات الهجومية الروسية في ضرب آليات ومواقع الجيش الأوكراني العسكرية في غارات ليلية ونهارية، وأظهر الفيديو مروحيات Mi-28NM وKa-52 وMi-35 وMi-8AMTSh الهجومية.

طرد 12 دبلوماسيًا روسيًا

وكانت واشنطن، أعلنت في قوت سابق، طرد 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم.

وكان المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قال في مؤتمر صحفي، إنه تلقى معلومات تفيد بأن السلطات الأمريكية اتخذت إجراءات عدائية جديدة تجاه بعثة موسكو لدى الأمم المتحدة، وانتهكت بشكل فظ التزاماتها كدولة مستضيفة.

وأضاف نيبينزيا، أن الولايات المتحدة، أعلنت 12 شخصا من موظفي بعثة موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطلبت منهم المغادرة حتى الـ7 من مارس الجاري.

كما وصفت موسكو، القرار الأمريكي، طرد دبلوماسيين روس بأنه تصرف عدائي، فيما قال سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف: «نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ممارسات الإدارة الأمريكية».

وأضاف أنطونوف، أن بلاده ترفض النهج العدائي للإدارة الأمريكية ضد موسكو.