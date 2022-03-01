استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر، بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، فيما قالت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إن الشهيد الفلسطيني هو الأسير المحرر عبدالله الحصري.

وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي، أطلقوا النار على شاب فلسطيني من حلحول في منطقة الحواور شمال الخليل، وقالت مصادر، إن الشاب قد أصيب في قدمه وما زال محتجزا دون إسعافه، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

«الخارجية الفلسطينية» تطالب «مجلس الأمن الدولي» بوقف سياسة الكيل بمكيالين

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الاثنين، «مجلس الأمن الدولي»، بوقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها.

ودعت الخارجية الفلسطينية، في بيان، لجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة عملها في متابعة ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وانتهاكاته وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».