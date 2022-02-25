الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة لإحياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق،اليوم، إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى مسيرة حاشدة بالخليل، لإحياء الذكرى الـ28 لمجزرة الحرم الإبراهيمى، وأفادت مصادر محلية وشهود لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين فى المسيرة، التى انطلقت من مسجد على بكاء، باتجاه الحرم الإبراهيمى، ومناطق التماس وباب الزاوية وسط الخليل، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. كما أصيب مصور تليفزيون فلسطين إياد الهشلمون برضوض، خلال اعتداء الاحتلال عليه ودفعه، ومنعه من التصوير.

وكانت حركة «فتح» والقوى الوطنية، دعت المواطنين للمشاركة فى المسيرة، التى حملت عنوان «لننتصر للحرم الإبراهيمى والبلدة القديمة».

فيما أُصيب 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل شاب، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. وأكد الناطق الإعلامى فى إقليم قلقيلية مراد شتيوى، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدنى صوب المواطنين المشاركين فى المسيرة الأسبوعية.

وفى القدس، أدى عشرات الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة فى مسجد «الشيخ جراح»، دعماً لأهالى الحى الذين يتعرّضون لحملة اعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال. وعقب انتهاء صلاة الجمعة، انطلق المشاركون باتجاه الجزء الغربى من الحى، حيث مكتب عضو الكنيست الإسرائيلى (البرلمان) المتطرف إيتمار بن خفير، وأغلقت قوات الاحتلال شوارع وأزقة الحى للأسبوع الثانى على التوالى.