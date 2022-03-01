برلمان سلوفاكيا يصوت قريبا على نشر قوات لحلف «الناتو» في البلاد

يصوت برلمان سلوفاكيا، قريبا على نشر قوات لحلف الأطلسي «الناتو» في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

اشتداد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وكانت اللجنة العسكرية لـ الحلف، أعلنت في وقت سابق، في سابقة كانت الأولى من نوعها، تفعيل قوات الرد الأطلسية على خلفية اشتداد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت اللجنة في بيان عقب أعقاب اجتماع طارئ بـ بروكسل، إنه جرى تفعيل خطط دفاع «الناتو»، مضيفة إنه «نتيجة لذلك يتم لأول مرة تفعيل عناصر قوات الرد التابعة للحلف في سياق الدفاع المشترك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت اللجنة العسكرية لـ الحلف، إلى أن رؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء بحثوا الاستراتيجية المستقبلية لـ الحلف في مجال الردع والدفاع، والأنشطة الجارية لضمان التيقظ في جميع المجالات والأراضي لدول «الناتو».