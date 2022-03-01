البرلمان الفنلندي يناقش عريضة تطالب بالانضمام لـ«الناتو»

يناقش البرلمان الفنلندي، اليوم الثلاثاء، عريضة تطالب بالانضمام لحلف الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان رؤساء 8 دول بـ«الاتحاد الأوروبي»، دعوا في وقت سابق، إلى محادثات فورية بشأن انضمام أوكرانيا.

وكانت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، أعلنت في وقت سابق، أن أوروبا وحلفاءها مستعدون لفرض عقوبات إضافية على موسكو.

وكان الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، نصح في وقت سابق، موسكو، بـ عدم إضاعة وقتها في بلاده.

وأكد زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أن القصف الروسي على المدن الأوكرانية لن يجعل كييف ترضخ للشروط التي وضعتها موسكو لإرساء هدنة.

الخارجية الروسية تستنكر الصمت الدولي طوال 8 سنوات على معاناة سكان «دونباس»

من جانبه، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لم تبدأ الحرب، بل تنهيها، واستنكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا الصمت الدولي طوال 8 سنوات على معاناة سكان «دونباس» جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتساءلت زاخاروفا، على «تيلجرام»: «كيف لم تدين تلك الدول مقتل 13 ألف شخص على الأقل من دونباس خلال هذه السنوات؟»، مضيفة: «روسيا لم تبدأ الحرب بل أنهتها».

زاخاروفا: تجارب «الناتو» هي أسباب الكارثة الإنسانية والسياسية في أوروبا

وأوضحت زاخاروفا، أن تجارب حلف شمال الأطلسي «الناتو» والصمت المطبق من قبل الجمهور الغربي هي أسباب الكارثة الإنسانية والسياسية في أوروبا.

وكان السفير الصيني لدى منظمة «الأمم المتحدة»، «تشانج جون»، قال في وقت سابق، خلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم لن يكسب شيئًا من حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العبرية» الإخبارية.

وأضاف جون: الحرب الباردة، انتهت منذ زمن طويل، موضحا أنه يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة المبنية على مواجهة المحاور بعضها لبعض.