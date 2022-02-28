شروط الانضمام لحلف الناتو: مفتوح لأي دولة أوروبية بخلاف روسيا

كانت رغبة أوكرانيا في الانضمام لحلف الناتو (حلف الشمال الأطلسي)، أحد الأسباب التي أدت إلى الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة حاليًا، وهو ما أدى لتسليط الضوء أكثر حول هذا الحلف، وتسائل الكثيرون حول شروط الانضمام لحلف الناتو، لاسيما مع إعلان دول أخرى أنها تفكر أيضا في الانضمام له وسط اعتراضات روسية أيضًا.

ويعتبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تم تأسيسه عام 1949، أضخم تحالف عسكري عالمي الآن، حيث يضم 30 دولة تتصدرهم الولايات المتحدة الأمريكية.

شروط الانضمام لحلف الناتو: كفاءة الجيش والإنفاق الدفاعي

ويشير تقرير على الموقع الرسمي لحلف الشمال الأطلسي، عن شروط الانضمام لحلف الناتو، إلى أن عضوية الناتو مفتوحة لأي دولة أوروبية بشرط تطبيق مبادئ تأسيس الحلف، الخاصة بكفاءة جيشها وحجم الإنفاق الدفاعي السنوي، وذلك حسبما نقل تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية.

وعن شروط الانضمام لحلف الناتو، يقول الموقع الرسمي لحلف الناتو أيضًا: إن الحلف لديه خطة عمل للعضوية، وهي تشمل مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تلتزم بها الدول الراغبة في الانضمام للحلف لتطوير قدراتها الدفاعية حتى تصل إلى المستويات المطلوبة للانضمام للحلف.

تنفيذ المبادئ السياسية والعسكرية أحد شروط الانضمام لحلف الناتو

وتتضمن شروط الانضمام لحلف الناتو كذلك، أن تلتزم الدول الأعضاء في الحلف بالعمل مع بقية الأعضاء على تنفيذ مبادئ حلف الناتو، ومن بينها تفعيل البند الخامس للدفاع المشترك في حال تعرض أي منها لاعتداء.

وكانت مسألة الانضمام لحلف الناتو، أحد الأسباب الرئيسية التي أدت للحرب الروسية الأوكرانية، لاسيما مع ما أعربت عنه روسيا عن أن انضمام أوكرانيا، التي تشترك مع روسيا في حدود برية، إلى حلف الناتو، يمثل تهديدًا لأمنها، لاسيما مع احتمال أن ينشر حلف الشمال الأطلسي، أسلحة فيها.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الشهير الذي أعلن فيه الاعتراف بجمهوريتي دوينيستك ولوغانسك الواقعتين شرق أوكرانيا، إلى أن حلف الناتو يعتبر روسيا عدوًا له، وكشف عن أنه عندما سبق وسأل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، عام 2000، عن إمكانية انضمام روسيا لحلف الناتو إلا أنه بدا متحفظًا بما فيه الكفاية.