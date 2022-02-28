«أوستن»: بوتين لا يريد حلف «الناتو» قويا على جناحه الغربي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد حلف شمال الأطلسي «الناتو» قويا على جناحه الغربي، وما يحصل هو العكس تمامًا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها لم تشهد سابقا «الناتو» متحدًا كما هو اليوم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق: «لم نكن يومًا متحدون كما نحن الآن للدفاع عن الحرية حول العالم».

«ميتا»: لا نية لها لتعليق عمل «فيسبوك» و«إنستجرام» في روسيا

من جانبها، حجبت شركة «ميتا» -فيسبوك سابقًا- العديد من صفحات وسائل الإعلام الروسية على منصاتها في أوكرانيا، فيما أعلنت أنه لا نية لديها لتعليق عمل «فيسبوك» و«إنستجرام» في روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال نائب رئيس الشركة نيك كليج في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «ميتا» على اتصال بالسلطات الأوكرانية، وبناء على طلبهم جرى تقييد الوصول إلى بعض الحسابات في أوكرانيا، بما في ذلك الحسابات الخاصة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وأضاف «كليج»، أن الشركة تدرس الطلبات المقدمة من السلطات الأخرى لتقييد وسائل الإعلام الحكومية الروسية، مشيرًا إلى أن الناس في روسيا يستخدمون هذه المنصات «فيسبوك» و«إنستجرام» لتنظيم الاحتجاجات ضد الحرب، وتعتبر مصدرًا للمعلومات المستقلة.

وكانت قناة «العربية» الإخبارية، أشارت في وقت سابق، إلى تضرر بعض الأحياء في العاصمة الأوكرانية «كييف» جراء القصف الروسي.