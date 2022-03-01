ضاحي: معاشات المهندسين زادت 35% والعجز تحول لفائض أكثر من مليار جنيه

كشف المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، تفاصيل انتخابات النقابة، مشيرًا إلى أنه باقي أعضاء مجلس النقابة ونقيب المهندسين، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات تمت بالفعل وتم اختيار أعضاء 7 شعب هندسية «مدنية ومعمارية وميكانيكية وغزل ونسيج وبترول وتعدين وكيميا وكهرباء»، لافتًا إلى أن انتخابات النقابات الفرعية أيضًا انتهت في 25 نقابة فرعية.

الانتخابات يوم 4 مارس

وأوضح ضاحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، لافتًا إلى نجاح 12 نقابة في تحديد النقيب وأن هناك 13 نقابة ستجرى بها انتخابات الإعادة لاختيار النقيب، مشيرًا إلى أن النقابات الكبيرة عددًا مثل القاهرة والفيوم والمنوفية والإسكندرية سيتم إعادة الانتخابات على منصب النقيب فيها يوم 4 مارس والذي سيتم فيه انتخاب النقيب العام للمهندسين على مستوى الجمهورية في كل المحافظات.

22 مرشحا على منصب النقيب

وكشف أن عدد المرشحين على منصب النقيب بلغ 22 مرشح معربًا عن أمله في أن يكون هناك إقبال طيب من المهندسين يوم 4 مارس لاختيار النقيب العام للمهندسين على مستوى الجمهورية نظرًا لأهمية النقابة والتي تحتوي على أكبر تجمع للمهندسين في الشرق الأوسط ويصل عدد أعضائها لأكثر من 800 ألف مشترك.

زيادة المعاشات 35%

من جهة أخرى تحدث نقيب المهندسين عن المعاشات، مشيرًا إلى أن صندوق معاشات النقابة هو الصندوق الرئيسي لموارد النقابة، مؤكدًا أنه عند استلامه منصب النقيب عام 2018 كان هناك عجز 200 مليون جنيه وتحول لفائض عام 2019 وصل لـ178 مليون ووصل الفائض عام 2020 لـ360 مليونا ثم زاد الفائض لـ630 مليون العام الذي يليه، لافتًا إلى أن الفائض وصل لـ1.07 مليار جنيه، مشددًا على أن هذه الفوائض ساعدت على رفع المعاشات 35% ورفع الحدود الخاصة للعلاج وأيضًا دعم 17 نقابة فرعية وتطوير أندية المهندسين والتحول الرقمي لمشروعات الرعاية الصحية للمهندسين.

تفاصيل جديدة حول مستشفى المهندسين

وتحدث ضاحي عن مستشفى المهندسين بمدينة بدر، مؤكدًا أن تقرير الجهاز المركزي وصل له صباح أمس والذي أثنى على كل ما تم اتخاذه من إجراءات ودراسات الجدوى الاقتصادية وطرحه للمستثمرين بمشاركة النقابة العامة، مشددًا على أنه سيتم الإعلان عما ورد في التقرير لجميع المهندسين.