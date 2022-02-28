نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 المرحلة الأولى بالأسماء والأرقام

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، نتائج المرحلة الأولى، التي جرت الجمعة الماضي، على مستوى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، وأعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشُعب، إذ عقدت اللجنة مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور هاني محمود، رئيس اللجنة ووزير الاتصالات الأسبق، والمستشار محمد عبد الكريم نيابة عن المستشار عزت أبو زيد سلام، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء اللجنة المشرفة.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 المرحلة الأولى

بخصوص نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 المرحلة الأولى، أكد الدكتور هاني محمود، أن النقابة تضم نحو 800 ألف عضو على مستوى الجمهورية، وشرح الإجراءات التي اتخذتها اللجنة منذ فتح باب الترشيح، وأنه أشرف على الانتخابات مستشارون بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عزت أبو زيد سلام، موجها الشكر له، وللمستشارين الذين عملوا في اللجنة القضائية العامة أو اللجان الفرعية.

وسلم المستشار محمد عبد الكريم نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 المرحلة الأولى، نيابة عن المستشار عزت أبو زيد، وذلك لرئيس اللجنة المشرفة برئاسة الدكتور هاني محمود، التي جاءت كالتالي:

رؤساء النقابات الفرعية

القاهرة: الحضور 4060

إعادة بين هشام أبو سنة 1141، وحسام الدين حسن عفيفي 1154.

الجيزة: الحضور 1796

إعادة بين إبراهيم سراج الدين 410 أصوات ومحمد الفحام 808 أصوات.

القليوبية: الحضور 2291

فاز برئاسة النقابة مصطفى محمود مجاهد 1352 صوتا.

الإسكندرية: الحضور 3830

إعادة بين هشام سعودي 1694 صوتا، وسمر محمود سامي 967 صوتا.

وفي محافظة مطروح فاز بمنصب النقيب خالد عبد الله بـ395 صوتا.

أما في البحيرة، فاز حمدي عبد السلام الخولي بـ1432 صوتا.

الشرقية: فاز تامر سامي جعفر بـ1220 صوتا.

الغربية: إعادة بين تامر الكرامي 734 صوتا، والمهندسة أماني هاشم 116 صوتا.

المنوفية: إعادة بين شبل ضحا 836 صوتا، وأشرف عبد المنعم 797 صوتا.

الإسماعيلية: فوز المهندس أحمد المصري بالتزكية، ولم تجر الانتخابات على منصب رئيس النقابة الفرعية، بعد تنازل المرشح الوحيد المنافس، فجرى اعتماد فوزه بالتزكية.

الدقهلية: فوز إبراهيم حسان 1319 صوتا.

كفر الشيخ: فازت المهندسة بثينة الحسينى 1118.

دمياط: إعادة بين شريف كامل الدسوقي 715 صوتا، وعوض محمد عوض 539 صوتا.

بورسعيد: فوز أحمد على سيد داوود 789 صوتا.

السويس: فوز حافظ محمد عوض 929.

شمال سيناء: فاز أمين الدين جودة 392 صوتا.

الفيوم: إعادة بين هشام والي مؤمن 854، وجمال سيد عبد الواحد 694 صوتا.

بني سويف: فوز محمد ثروت زايد 860 صوتا.

المنيا: فوز أحمد البدوي سيد عبد المنعم 712.

أسيوط: إعادة بين الهيثم عبد الحميد 608 أصوات، وأسامة أنور حسين 691 صوتا.

الوادي الجديد: إعادة بين ياسر همر بخيت 308 أصوات، ومجدي حسن علي محمد 190 صوتا.

سوهاج: إعادة بين حسام الدين سعد سالم 723، وأيمن محمد حسن 364.

قنا: إعادة بين محمود أبو زيد 613، وعبد الفتاح هاشم 577.

الأقصر: إعادة بين محمد علي محفوظ 420، وأسعد محمد 362 صوتا.

أسوان: إعادة بين محمد عباس سلطان 494 صوتا، وأسامة فهمي محمد 466 صوتا.

المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين

بالإضافة إلى نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 المرحلة الأولى، فإنه من المقرر أن تجرى المرحلة الثانية الجمعة المقبل 4 مارس، لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب، وعددهم 11 عضوًا، كما يجرى الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية، الذين بينهم إعادة بنفس اليوم، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، الجمعة 11 مارس، ومخصصة للإعادة على منصب النقيب العام.