أسماء الفائزين في انتخابات شعب نقابة المهندسين 2022

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أسماء الفائزين في شعب النقابة الـ7، في مؤتمر صحفي اليوم، كاشفة عن فوز 12 مرشحا بمنصب رئيس نقابة فرعية، بينما الإعادة على منصب رئيس نقابة فرعية في 13 نقابة، الجمعة المقبلة.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2022

بخصوص نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2022 على مستوى الشعب جاءت كالتالي:

شعبة الكهرباء

المهندس مجدي خالد، المهندس إبراهيم المهدي، المهندس مبروك عبدالله، المهندسة مروة حمدي، المهندس محمد ماهر، المهندس حامد محمد عبد الله، المهندس محمود مجدي المصري، المهندس محمد عمر عبد الرحيم.

شعبة ميكانيكا

المهندس المعتز بالله بركات، المهندس أحمد محمد فرج، المهندس عمر أحمد العجمي، المهندس كريم محمد، المهندس أسامة حسن السيد، المهندس محمود هشام العربي، المهندس محمد رضا بسيوني، المهندس عمرو محمد حمزة.

شعبة مدني

علاء عوض أحمد ناصر عبد الجواد، رضوان أحمد محمد فودة حشيش، المهندس على جمال الدين، المهندس ناصر مختار، المهندس محمد الواضح أبو جبل، المهندس أحمد محمد محمود عاشور، المهندس فادي أسعد حسن.

شعبة عمارة

أحمد الوليد محمد عبد اللطيف، إيمان راغب، نهى محمد عز الدين، ياسر محمد صلاح، محمود السيد العربي، محمد فريد.

شعبة الغزل والنسيج

علاء ريحان، حماد عبد الله حماد، السيد محمد أحمد مصطفى، شيماء نبيل سيد، أسماء عصمت.

شعبة كيميائية ونووية

ريهام عادل، محمد حسام الدين عطفة، علاء محمود أنور، رضوى مراد، أحمد سعداوي، نشوى عزت.

شعبة تعدين

رحاب معتصم، محمد فوزي محجوب، محمد صلاح، السيد يوسف، إلهام حمادة، رائد محمد، محمد صلاح بيومي.