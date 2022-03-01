حماقي يتصدر تريند «تويتر» في الكويت عقب حفله بالمهرجان الأول

تصدر النجم محمد حماقي قائمة الأكثر تداولًا على «تويتر» الكويت قبيل وعقب إحيائه للمهرجان الأول، والذي يتوافق مع العيد الوطني للدولة بحضور الآلاف من الجمهور الكويتي والمقيمين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، ما جعل البعض يصف المشهد قائلا: «الكويت كلها في حفل حماقي».

حضر حماقي الحفل بصحبة مدير أعماله المتتج حمدي بدر، وأشعل الحفل بعددٍ كبير من أغنيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني، وشهدت تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور على مدى أكثر من ساعتين متتاليتين، وصفت بالأكثر انسجامًا بين فنان ومحبيه.

حماقي يطرب جمهوره

وقدّم حماقي أغاني «نفسي ابقي جنوا»، «أجمل يوم»، «أحلى حاجة فيكي» التي أهداها للكويت وأهلها، إضافة إلى «يزلزل»، «ما بلاش»، «ناويها»، «ليه بيلموني»، «يا ستار»، ومن أغاني ألبومه الأخير «يا فاتني» قدم «لا ملامة»، «لوهتسيب»، «تك»، «طالع موضة»، «عرض مستمر»، «ظلموني»، «مش قادر أنسى»، و«قالوا عنك» و«لا ملامة».

حماقي يستعد لحفله بالسعودية

ويستعد حماقي، خلال أيام لحفله الغنائي في السعودية، والذي روّج له عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلًا: «جمهور السعودية الغالي.. ميعادنا في مهرجان JTTX الموسيقى يوم 10 مارس في جدة سوبر دوم.. ‏تقدروا تحجزوا تذاكركم ابتداءً من 1 مارس».

على جانب آخر، أطلق حماقي مؤخرًا أغنية «عجبي» بالتعاون مع الموزع الموسيقي توما، وهي من رباعيات الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين، وتصدّرت الأكثر تداولًا على منصّات التواصل الاجتماعي، وحقّقت الأغنية أعلى نسب مشاهدة على «ليوتيوب».

يعد حماقي أول مطرب عربي يوقّع ألبومه ديجيتال في بث مباشر «لايف» لنحو 300 ألف من جمهوره حول العالم، عبر صفحته على «إنستجرام»، وهو عدد من المستحيل تحقيقه في احتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.