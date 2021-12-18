محمد حماقي وإيهاب توفيق يشعلان أجواء 6 أكتوبر بحفل ساهر.. صور

أحيا النجمان محمد حماقى وإيهاب توفيق، حفلا غنائيا كبيرا لصالح إحدى الشركات الكبرى، فى قلب مدينة 6 أكتوبر، حضره العشرات من العاملين بالشركة.

محمد حماقي يشدو فى الحفل بأغنيات ألبوم يا فاتني

وقدمت الحفل الفنانة رزان مغربى، وصعد محمد حماقي لإحياء الفقرة الأولى، والتى قدم فيها عددا من أغنيات ألبومه الجديد «يا فاتني»، بجانب عدد من أغنياته القديمة، منها «أجمل يوم» و«أعرفه» و«ما بلاش».

إيهاب توفيق يشدو بأغنياته القديمة

وعقب انتهاء محمد حماقي، صعد الفنان إيهاب توفيق، لاستكمال الحفل، وقدم عددا من أهم وأشهر أغنياته القديمة منها، «الله عليك ياسيدي وبحبك يا أسمراني ويا سلام».

يذكر أن الفنان محمد حماقي، طرح ألبومه الأخير على فترات، وكانت آخر أغنية طرحها «لا ملامة»، والتي حصدت في أقل من أسبوع، على نحو 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وتقول كلمات الأغنية:

لا ملامة ع اللي حبه

لا ملامة ده اللي ساب

في القلب يجي مائة علامة

مش طبيعي لو ظهر بتقوم قيامة

من أول مقابلة سحر عينه ناداني

بالطريقة شد قلبي بالطريقة مُت فيه

سلمت من أول دقيقة

وأعمل إيه كان لازم أضعف

في الحقيقة دي عيون

ثبتوني نص ساعة في مكاني

عودت عيني على الضحكة دي

وأنا زاد حنيني المرة دي

يوهم يا عيني لا مش عادي

بحلم يكون جنبي ومعايا

حبيبي

حبيبي

حبيبي

حبيبي

حبيبي حبيبي

على كيفه يعمل اللي على كيفه

في الجمال ده مطلع القمر وصيفه

يا حرام جاله يكسر مجاديفه

ما اللي بيجي في سكته ده راح بالسلامة

عن جماله كلموني عن جماله

ده اللي شاف الجنة غير اللي اتحكاله

ده اكتشاف لفيت عليه الكون بحاله

نفسي بس أقرب ولا أطول ابتسامة

عودت عيني على الضحكة دي

وأنا زاد حنيني المرة دي

يوهم يا عيني

لا مش عادي بحلم يكون جنبي ومعايا

حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي