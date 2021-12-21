محمد حماقي يختتم 2021 بأول حفل رأس سنة في «الجلالة»

يستعد المطرب محمد حماقي، لختام عام 2021، بإحياء حفل ضخم في مدينة «الجلالة»، بالعين السخنة، يوم 30 ديسمبر الجاري، داخل فندق تيوليب من إنتاج أشرف الحديدي وتنظيم الـ dj العالمي ياسر الحريري، الذي تعاون معه هذا العام بأكثر من حفل، كان لهم صدا كبيرا بداية من احتفال ألبومه «يافاتني»، بالعلمين الجديدة خلال موسم الصيف، والذي شهد أول مجسم ضخم لـ حماقي بخاصية الـ 3d مابينج بروجيكتور، بالإضافة إلى كبرى الاحتفالات الطلابية بالإسكندرية.

الحفل من تنظيم ياسر الحريري يوم 30 ديسمبر

حفل «حماقي» بالجلالة يوم 30 ديسمبر الجاري، يعد أول سهرة رأس سنة تقام بالمدينة، حيث يجري منظم الحفل الـ dj ياسر الحريري، العديد من التجهيزات والمواصفات الخاصة لإعداد حفل يليق بختام ما حققه «حماقي»، من مكاسب غنائية في 2021، وسط جمهوره من مختلف الجنسيات العربية.

وكان حماقي قد وقع الاختيار عليه في 2021، لإحياء أبرز وأهم الاحتفالات التي حظيت بمتابعة عالمية في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بداية من تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي، بافتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ «طريق الكباش» بمدينة الأقصر، حيث قدم أغنية «حلوة بلدنا حلوة»، بمشاركة لارا إسكندر.

150 قناة عربية وعالمية شاركت في تغطية حفل حماقي

كما شارك محمد حماقي، في تغطية الحفل أكثر من مائة وخمسين قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بالإضافة إلى اختياره لإحياء افتتاح «جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1»، - منفردا - بمدينة جدة، في حضور 38 ألفا من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية، وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم، واختياره لافتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد وأخيرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض منذ أيام بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مختلف الجنسيات العربية.

كما تتطرق محمد حماقي بألبوم «يا فاتني»، الذي أطلقه مع صيف 2021، إلى منصات إلكترونية، لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة «Fortnite Soundwave»، الجديدة، احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم، وذلك داخل لعبة «فورتي نايت، Fortnite» الشهيرة عالميا.

ويعد «حماقي»، أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال في بث مباشر «لايف»، وبمشاركة حية لقرابة 300 ألف من جمهوره حول العالم، عبر صفحته على «انستجرام»، وهو عدد لم يتم تحقيقه في احتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.