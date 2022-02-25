محمد حماقي يشعل حفله بالشيخ زايد وسط حضور كامل العدد

بدأ منذ قليل، حفل محمد حماقي في الشيخ زايد، والذي نفدت تذاكره بعد أيام قليلة من طرحها عبر مواقع بيع التذاكر، ويأتي حفل حماقي بالشيخ زايد بعد ساعات من طرحه رباعيات صلاح جاهين وحملت اسم «عجبي» وتفاعل معها الجمهور على السوشيال ميديا، ومن المقرر أن يغنيها في حفل اليوم.

أغاني محمد حماقي بحفل الشيخ زايد

ومن المقرر أن يغني حماقي عددا كبيرا من أغانيه بين الجديد من ألبومه الأخير «يا فاتني» مثل «راسمك في خيالي»، وغيرها من الأغاني التي يحبها الجمهور وحققت نسبة نجاح عالية على يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا.

ومن المقرر أن يستعد محمد حماقي بعد الحفل مباشرة للسفر للكويت من أجل إحياء حفل هناك، ضمن فعاليات مهرجان الكويت مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع غير الحاصلين على لقاح كورونا الدخول للحفل.

وكان حماقي طرح مساء أمس أغنية «عجبي» مع توما، والأغنية من كلمات الراحل صلاح جاهين وألحان محمد حماقي وتوما وتوزيع موسيقي ومكساج توما وديجيتال ماستر أمير محروس، جيتار مصطفى أصلان، عود إسلام الإبتي، إدارة إنتاج ميدو فؤاد.

كلمات أغنية عجبي

وتقول كلمات الأغنية: «مع إن كل الخلق من أصل طين وكلهم بينزلوا مغمضين بعد الدقايق والشهور والسنين تلاقي ناس أشرار وناس طيبين عجبي عليك.. عجبي عليك يا زمن يا أبو البدع.. يا مبكّي عيني دماً ازاي أنا اختار لروحي طريق وأنا اللي داخل في الحياة مرغماً سنين وفايتة عليا فوج بعد فوج واحدة خدتني ابن والتانية زوج والتالتة أب خدتني والرابعة إيه إيه يعمل اللي بيحدفه موج لموج عجبي عليك.. عجبي عليك يا زمن يا أبو البدع.. يا مبكّي عيني دماً ازاي أنا اختار لروحي طريق وأنا اللي داخل في الحياة مرغماً».