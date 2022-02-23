محمد حماقي يطرح أغنية «عجبي» غدا

أعلن الفنان محمد حماقي، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، اليوم، عن موعد طرح أغنيته الجديدة «عجبي».

ونشر حماقي، بوستر الأغنية التي تجمعه بتوما، وعلق: «أغنية عجبي بكرة الساعة 5، على اليوتيوب، ومنصات الموسيقى.. حماقي وتوما».

وروج المطرب محمد حماقي، الشهر الماضي، لأغنيتة الجديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، ببوستر جمعه مع الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز، الشهير بـ«توما»، الذي يغني مع حماقي خلال الأغنية.

وعلق حماقي قائلا: «حماقي وتوما قريبا».

حماقي يحيي حفل الكباش

ووقع الاختيار على حماقي في 2021 لإحياء أبرز الحفلات التي حظيت بمتابعة عالمية في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بداية من تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بافتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ «الكباش» بمدينة الأقصر.

وقدم أغنية «حلوة بلدنا حلوة»، بمشاركة لارا إسكندر، وشارك في تغطية الحفل أكثر من 150 قناة عربية وعالمية، وتصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بالإضافة إلى اختياره لإحياء افتتاح جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1 منفردا بمدينة جدة، بحضور 35 ألفا من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية، وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم.

افتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالإمارات

كما تم اختيار حماقي لافتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالإمارات، الذي أقيم بجوار برج خليفة، وبحضور كامل العدد وأخيرا إحيائه لافتتاح ساوند ستورم بالعاصمة السعودية الرياض منذ أيام، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مختلف الجنسيات العربية.