الجيش الأوكراني: روسيا قصفت البلاد بـ113 صاروخا من نوع إسكندر

أعلن الجيش الأوكراني، أنّ روسيا قصفت البلاد بـ113 صاروخًا من نوع إسكندر، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت القوات البحرية الأوكرانية، إنّ بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا نقلت إلى أوكرانيا 70 طائرة حربية قد تكون مرابطة في المطارات البولندية، وأوضح المكتب الصحفي للقوات، في صفحته على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن شركاء كييف نقلوا إلى البلاد طائرات من طراز «ميج-29»، و«سو-25».

«كييف»: بلغاريا تنقل لأوكرانيا 16 مقاتلة «ميج-29»

وأضاف أن بلغاريا نقلت لأوكرانيا 16 مقاتلة «ميج-29»، و14 طائرة هجومية «سو-25»، فيما تنقل بولندا 28 مقاتلة من طراز «ميج-29»، وسلوفاكيا 12 مقاتلة «ميج-29»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تعهد وزير المالية الياباني، اتخاذ إجراءات فورية لضمان الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا.

«بيتكوين» الرقمية تتخطى حاجز الـ41 ألف دولار

كانت عملة «بيتكوين» الرقمية تخطت حاجز الـ41 ألف دولار، أمس الاثنين، وقفز سعر العملة بأكثر من 9% ليصل إلى 41300 دولار جزئيا حيث تفاعل التجار مع التطور المستمر في الأزمة الأوكرانية.