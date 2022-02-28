الجيش الأوكراني: الأحد كان يوما صعبا على بلادنا

أعلن الجيش الأوكراني، أن يوم أمس الأحد كان يومًا صعبًا بالنسبة لبلاده، مشيرًا إلى أن المدن الأوكرانية تعرض لقصف روسي قوي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان ممثل السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال إن الاتحاد يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة في إطار المساعدات العسكرية المعلن عنها، مضيفًا -عقب مؤتمر بالفيديو عقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي- أن الاتحاد وافق على إرسال مساعدات غير مسبوقة للجيش الأوكراني، بما في ذلك تمويل توريد أسلحة بمبلغ 450 مليون يورو، ومعدات بـ50 مليونًا.

«بوريل»: حظر قناة «آر تي» ووكالة «سبوتنيك» الروسيتين في دول الاتحاد

كما أعلن بوريل، موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على حظر قناة «آر تي» ووكالة «سبوتنيك» الروسيتين في دول الاتحاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أعلنت شركة «إيروفلوت» الجوية الروسية، أمس الأحد تعليق جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا، اعتبارًا من اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرته شبكة «روساي اليوم» الإخبارية الروسية.