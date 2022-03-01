اليابان تجمد أصول «البنك المركزي الروسي»

جمَّدت اليابان، أصول «البنك المركزي الروسي» في إطار عقوبات جديدة على موسكو على خلفية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، إن طوكيو وواشنطن متفقتان على أن تدفع روسيا ثمن انتهاك سيادة أوكرانيا

«الكرملين»: «موسكو» ستتجاوز العقوبات التي فرضها الغرب

من جانبها، قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن بلاده ستتجاوز العقوبات التي فرضها الغرب، فيما أشار مندوب روسيا في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إلى انتهاك أمريكي ضد بعثة موسكو في المنظمة الدولية.

الخارجية الأمريكية: العقوبات ضد روسيا ليست غاية في حد ذاتها

وكان المتحدث باسم وزارة «الخارجية الأمريكية» نيد برايس، قال في وقت سابق، إن واشنطن لا تعتبر عقوباتها ضد روسيا غاية في حد ذاتها، وهي مستعدة لتشديدها أو تخفيفها حسب الوضع في أوكرانيا، مضيفا في مؤتمر صحفي، أن الإجراءات الاقتصادية تهدف إلى الضغط على روسيا لفعل الشيء الصحيح وإنهاء هذا الصراع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.