هدى المفتي تتصدر «تريند» السوشيال ميديا بسبب ويجز.. والجمهور: تسحر بجد

تصدرت الفنانة هدى المفتي، «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت «ستوري» عبر حسابها بموقع «إنستجرام» بمقطع من أحدث أغاني نجم الراب ويجز «البخت»، إذ تسائل رواد السوشيال ميديا عن «هل تكون المفتي حبيبته فعلًا أم لا؟».

هدى المفتي تظهر مع ويجز على أنغام «البخت»

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو به مجموعة صور للفنانة هدى المفتي، برفقة المطرب ويجز، على أنغام أغنيته الجديدة «البخت»، التي تدور حول محاولة شخص للوصول إلى هدفه وكفاحه وحالته بعد انفصاله عن حبيبته.

الجمهور يتفاعل مع هدى المفتي وويجز

تفاعل عدد كبير من الجمهور، على الفيديو المنتشر للفنانة هدى المفتي مع ويجز، وذلك عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتبت إحدى المتابعات، «أوعى تكون هي، هي ولا؟».

جمهور ويجز وهدى المفتي: هي تسحر فعلًا

بينما علقت إحدى المتابعات على الفيديو المنتشر لـ ويجز وهدى المفتي: «من حقه بصراحه هيه زي القمر»، في حين كتبت أخرى: «هي تسحر فعلًا»، وذلك عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك».

كما علق بعض المتابعين، على وجود شبه بين الفنانة هدى المفتي، والمطرب ويجز، إذ كتب حساب على موقع «فيسبوك»: «لايقين على بعض خالص»، بينما كتبت أخرى «طب ياريت، هدى المفتي قمر أصلًا».

أغنية «البخت» لـ ويجز تتخطى الـ4 مليون مشاهدة

ويذكر أن الفنان ويجز، أطلق أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «البخت»، منذ يومين، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

واستطاعت أحدث أغنيات الفنان ويجز «البخت»، أن تتخطى حاجز الـ4 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، خلال مدة طرحها القصيرة.