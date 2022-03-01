وزير النقل يتفقد خطوط إنتاج مصنع توريد عربات القطارات في المجر

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والسفير محمد الشناوي، سفير مصر بالمجر، مصنع «دوناكيسي»، الشريك المجري مع شركة «ترانس ماش هولدنج»، الروسية في مشروع تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، وذلك على هامش زيارته لدولة المجر.

الوزير يتابع مراحل إنتاج العربات الجديدة ومكوناتها

بدأت الجولة بمشاهدة عرض تقديمي من قبل مدير المصنع عن مراحل إنتاج العربات الجديدة ومكوناتها ومخطط التوريد وذلك ضمن صفقة الـ1300 عربة التي تعاقدت عليها هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة «ترانسماش هولدنج»، والتي يصنع منها في المجر 670 عربة ثم تفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة للعربات الدرجة الثالثة المكيفة وشاهد مراحل تصنيعها.

وشدد الوزير الالتزام التام بالمواصفات الفنية المتفق عليها لكافة العربات بما يضمن تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب مع توريد دفعات العربات خاصة وأن هذه الصفقة هي الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر وأحدثت بالفعل طفرة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

الالتزام التام بكافة بنود التعاقد

وأكد مسئولو شركة «ترانسماش»، الالتزام التام بكافة بنود التعاقد سواء فيما يتعلق بالمواصفات الفنية للعربات أو معدلات التنفيذ كما أكد مدير المصنع على أن الصفقة هي أكبر مشروع لقطاع صناعة النقل في المجر وتجسد التعاون الإيجابي المثمر مع مصر في مجال السكك الحديدية.

في ذات السياق، التقي الفريق مهندس كامل الوزير بوزير التكنولوجيا والابتكار بدولة المجر «لازلو بالكوفيتش»، المعني بموضوعات النقل بكافة أنواعه.

وأكد وزير النقل على الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع المجر وما تمثله صفقة عربات القطارات من ركيزة لهذا التعاون في ظل وجود الرغبة لدى الجانبين لتوسيع أفق هذا التعاون ليمتد لقطاعات النقل النهري الخاص بنقل الأفراد والبضائع وتعظيم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد وإحداث نقلة نوعيه كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى تصنيع عربات القطارات في مصر بما يساهم في توطين هذه الصناعة لتكون القاهرة مركزا لتصدير المنتجات للأسواق العربية والافريقية.

وشهد اللقاء الاتفاق علي إعداد وزير التكنولوجيا والابتكار المجري مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارتين، كما وجه وزير النقل دعوة لوزير الابتكار والتكنولوجيا لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.