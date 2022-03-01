ضبط 10 عملات معدنية أثرية بمطار القاهرة ترجع للعصر البيزنطي واليوناني

نجحت الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع شرطه ميناء القاهرة الجوي، في ضبط 10 عملات معدنية يونانية رومانية وبيزنطية، وصليب قبطي من المعدن، بحوزة أحد المسافرين.

وقال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، إنه فور تلقي الوحدة الأثرية بالمطار، بلاغ من شرطة المطار بالاشتباه في أثرية بعض المقتنيات التي كانت بحوزة أحد الركاب، جرى تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور مؤمن سعد مدير عام الوحدة الاثرية بمطار القاهرة، للفحص والمعاينة.

مصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار

وأكدت اللجنة أثرية المضبوطات، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة نحو مصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

أوضح الدكتور مؤمن سعد مدير عام الوحده الاثرية بمطار القاهرة، أن المضبوطات عبارة عن صليب قبطي، يرجع للفترة ما بين القرن الرابع والقرن الثامن الميلادي، وهو مصنوع من المعدن المزين بزخارف دائرية، وبه فتحه للتعليق، بالإضافة إلى تسع عملات من المعدن مختلفة الأشكال والأحجام، عليها صور بعض الأباطرة وبعض الكتابات اليونانية، وعملة واحد معدنية دائرية الشكل ترجع للعصر البيزنطي.