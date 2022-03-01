التجارة تمد مهلة قرار تحديد نسبة الرطوبة في القمح لمدة عام 

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021، والخاص بتحديد نسبة الرطوبة في القمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 أبريل 2022.

قرار تحديد نسبة الرطوبة في القمح

وقال الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إنّ القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021، لقرب انتهاء العمل بها مطلع أبريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.

وأكد أنّ القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح، وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح، على ألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي على 13.5% من الوزن كحد أقصى، باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من السلعة الاستراتيجية.

مواصفات الأيزو لتحديد نسبة الرطوبة في القمح

ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة، إلى أنّ مواصفات الأيزو العالمية حددت نسبة الرطوبة في القمح بألا تزيد عن 15.5% كحد أقصى، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائي CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلاءم وظروفها في حدود تلك النسب.