شحنات تجريبية من منتجات البلاستيك المصرية إلى سوقي البرازيل وتركيا

أسفرت اللقاءات الثنائية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، مع شركة «global trading oka»، التركية البرازيلية، في حضور 9 شركات مصرية في مجال البلاستيك والمواد الخام الخاصة به، عن الاتفاق علي مجموعة من الشحنات التجريبية لبعض المنتجات لدخولها للسوقين البرازيلي والتركي.

تنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين الشركات المصرية والمستوردين المحتملين

يأتي هذا في إطار التنسيق والتواصل ما بين المجلس ووحدة التواصل مع تجمعات الأعمال بجهاز التمثيل التجاري لتنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين الشركات المصرية والمستوردين المحتملين عبر تطبيق زووم.

وأبدت شركة oka Global trading البرازيلية رغبتها فى التعاون مع الشركات المصرية المنتجة والمصدرة لشمع «البارافين والبولى ايثيلين والبولى بروبلين»، لتوريدها إلى السوق التركية فضلا عن منتجات البلاستيك المنزلية لتوريدها إلى السوق البرازيلية.

تصدير أدوات المائدة الزجاجية والأواني المصنعة من السيراميك

وخاطب المجلس أعضاؤه مؤكدا أهمية إرسال الكتالوج الخاص بمنتجات الشركة لعرضه على رئيسة الشركة التي شاركت في لقاء اليوم الأول.

كما نظم المجلس بالتعاون مع المكتب التجاري فى مدريد وإدارة نظم المعلومات بالتمثيل التجاري لقاءات عمل ثنائية بين أعضاء المجلس من الشركات المصنعة لأدوات المائدة الزجاجية والأواني المصنعة من السيراميك وأحد كبريات الشركات الإسبانية agenda clothing التي أعربت عن رغبتها في استيراد أدوات المائدة من الزجاج والأواني.