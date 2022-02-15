مصر تتأهب لسد الفراغ التركي في السوق الأمريكي.. وفرص كبيرة لزيادة الصادرات

تسعى مصر للاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة بالسوق الأمريكية، في ظل خروج المصدرين الأتراك في الفترة الأخيرة، وأكد المستشار التجاري محمد الخطيب رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا GSP بوزارة التجارة والصناعة، أنه جاري حاليا العمل على تجديد العمل بالنظام المعمم للنوايا من قبل الكونجرس الأمريكي وهو يعد بندا تفاوضيا مهما في إطار الجولة الخامسة من مباحثات الاتفاق التجارى للتجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال «الخطيب» إن البرنامج رغم كونه متوقف منذ عام وشهرين، إلا أن ذلك لا يعني إلغاء المزايا المرتبطة به، وما تم وقفه هو الرسوم الجمركية التي من المفروض أن يستردها المستورد الأمريكي.

وأوضح أنه يمكن للمستورد ان يسترد قيمه ما دفعه من رسوم جمركي بأثر رجعي بمجرد إعادة أو تجديد العمل بالنظام.

استفادة الشركات المصرية

ودعا رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا بوزارة التجارة إلى ضرورة استفادة الشركات المصرية من خروج بعض الدول من النظام كالهند وتركيا والتي تعد من أكثر الدول المنافسة لنا في مجال الصناعات الكيماويات، مشيرا إلى ضرورة الاستحواذ على حصتهم، وهو ما دعا إزاءه إلى تواصل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم مع المكتب التجارى في واشنطن للحصول علي بيان تفصيلي بالشركات المستوردة للمنتجات الكيماوية الواردة من الهند وتركيا وتعميمها على الشركات المصرية للتواصل مع الشركات الأمريكية وسد الفجوة الناجمة عن خروج كل من تركيا والهند من قائمة الدول.

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية عبر تطبيق «زووم» عن النظام المعمم للمزايا الامريكي والتى نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع وحدة النظام المعمم للمزايا الامريكي بالتمثيل التجاري.

فرص كبيرة للصادرات المصرية

وأكد «الخطيب» أن هناك فرص واسعه للصادرات المصرية في إطار النظام لمعمم للمزايا بوزارة التجارة، مشيرا إلي أن 10 منتجات فقط من المنتجات المصرية تمثل 75% من حجم الصادرات التي تدخل السوق الأمريكي وفقا للنظام المعمم.

وأضاف أن هناك 15 قطاعا فرعيا يتبع المجلس لديهم فرص واسعة في السوق الأمريكي، ويهدف النظام المعمم للمزايا في المقام الأول إلي توفير الفرص التصديريه لنحو 3500 سلعه معفاة من الرسوم الجمركية.

وتابع قائلا إن صادرات مصر إلى أمريكا عبر النظام المعمم للمزايا GSP ارتفعت بنسبة 35,6% خلال الفترة من يناير- نوفمبر 2021 لتسجل 266.6 مليون دولار مقابل 196.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

معاملة تفضيلية للدول النامية في النظام المعمم

وشدد «الخطيب» على أن برنامج النظام المعمم للمزايا الامريكي يقدم معاملة تفضيلية للدول النامية تتمثل في إعفاءات جمركية لـ 3500 نوع من المنتجات وتتراوح نسبة الجمارك من 5% إلى 15%

وأوضح أنه تتحدد متطلبات استيراد منتجات الكيماويات وفقا للغرض من الاستخدام وبناء عليه تتحدد الجهة المسئولة عن وضع اشتراطات الاستيراد مشيرا إلي أن المنتجات الكيماوية الموجهة للاستخدامات في الغذاء، المكملات الغذائية، الدواء، مستحضرات التجميل، تقع ضمن اختصاص الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء، وتقع المبيدات ضمن اختصاصات هيئة مبيدات الحشريات والفطريات والقوارض.

أما باقي المنتجات الكيماوية تخضع في مواصفاتها والمعايير القياسية لها لتشريع مراقبة المواد السامة وهو يماثل برنامج ريتش في الاتحاد الأوربي.

وأوضح المسئول بوزارة التجارة أن عدم الالتزام بأي شرط من الشروط المطلوبة، يؤدي إلى إلغاء تمتع السلعة المستوردة بالإعفاء الجمركي، منوها بأنه يتم سنويا مراجعة النظام المعمم للمزايا من جانب لجنة فرعية بمكتب الممثل التجاري الامريكي من خلال مراجعة المحتوى السلعي والدول المستفيدة ،ويتم فتح باب قبول الالتماسات لإضافة أو الغاء أو تعديل أهلية الدول خلال شهر مارس.

زيادة صادرات مصر إلى أمريكا

وقال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس إن حجم واردات الولايات المتحدة من الصناعات الكيماوية تصل الى 696 مليار دولار في حين أن حجم صادراتنا لا يتجاوز 344 مليون دولار بما يمثل .1% من إجمالي واردات أمريكا وهو ما يعني أن هناك إمكانية لزيادة الصادرات للسوق الأمريكي استنادا إلي الميزة التنافسية التي يتيحها النظام المعمم للمزايا.

وكشف أن النصيب الأكبر كان لمنتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 130 مليون دولار يليها الاسمدة 111 مليار دولار ثم المنتجات الزجاجية 50 مليون دولار ثم الورقية 25 مليون دولار.

وقال إن هناك حافزا إضافيا للصادرات المصرية للسوق الأمريكي تتمثل في 50% نسبه إضافية وهو ما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأمريكي.