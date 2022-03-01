أول تعليق لـ منة عرفة بعد انفصالها عن محمود المهدي

رغم إعلان محمود مهدي، انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، إلا أنّ الأخيرة لا تزال تحتفظ بصورهما معا عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت في أول تعليق لها على الانفصال، دعاءً عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي على إنستجرام، حيث قالت: «إن كان لنا نصيب في شيء سنراه، وإن لك يكن، فالخير فيما قدره الله».

وتابعت منة عرفة عبر خاصية الاستوري: «اللهم اجبر خاطري جبرا أنت وليّه، فإنّه لا يُعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، رب اشرح صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، ولا تفجعني في مستقبلي، ولا في نفسي ولا في باقي أهلي، ولا تعسر أمري وافتح لي أبوابي المغلقة».

طلاق منة عرفة ومحمود المهدي

وحذف محمود المهدي جميع الصور التي تجمعه بطليقته منة عرفة عبر حسابه على إنستجرام، كما أعلن خبر الانفصال عبر خاصية ستوري، قبل قليل، قائلا: «تم الانفصال والحمد لله على كل شيء، وربنا يوفقها ويوفقني».

انفصال منة عرفة ومحمود لمهدي للمرة الثانية

يعد هذا الانفصال هو الثاني بينهما، حيث انفصلا للمرة الأولى في نوفمبر 2021، وكان صاحب خبر الإعلان هو المهدي، الذي قال إنّ كل شيء قسمة ونصيب، و«ربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها».

وألمح المهدي إلى أنّ سبب انفصاله عن طليقته هو الفنان محمد نجاتي، كما أكد أنّه رجل شرقي لا يقبل على نفسه بعض الأمور في حياتها الفنية، وهو ما تسبب في خلاف كبير بين المهدي ونجاتي، بعد إن رفض الأخير تصريحات زوج منة عرفة، وأكد أنّه لم يتجاوز معها في أي شي، وكل ما حدث أنّ مشهدا جمعهما في أثناء تصوير فيلم «فيلا 101»، حيث يجسّد نجاتي ومنة دور شقيقين، وتتعرض الأخيرة للإغماء فيحملها من الأرض ويقيس نبضها.