زوج منة عرفة يهاجم رضوى الشربيني: فشلت في حياتها

شن محمود المهدي، زوج الفنانة الشابة منة عرفة، هجومًا حادًا على المُذيعة رضوى الشربيني، وذلك بعد استعراضها مميزات المرأة السنجل، ووصفتها بأنها تتمتع بمميزات عن المتزوجة، قائلًا: «للأسف عشان فشلت في حياتها.. عايزة الكل زيها».

محمود المهدي يهاجم رضوى الشربيني

وكتب محمود المهدي، عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «مش عيب إننا نفشل، يمكن الغلط بيكون من الطرف الأول أو الثاني.. أنا فشلت في تجربتين، ممكن أكون أخطأت في حاجات، إحنا بشر، ممكن بنتشرع وبنغلط لكن مش معنى كده يبقى الحب فاشل».

زوج منة عرفة: «أنا جربت الوحدة والله صعبة جدًا»

وأضاف زوج منة عرفة، قائلًا: «متنسوش إن حواء اتخلقت من ضلع آدم.. مهما كان أنا جربت الوحدة والله صعبة جدًا واللي بيقول غير كده بيكون مش عايز يبين لحد أو لحبيب قدیم أو زوج أو زوجة بس بجد لم بتلاقي حد بيحبك ويكمل معاك حياتك هو اللي هيفضلك لا أخ ولا أهل ولا قريب ولا صاحب هيكون فاضيلك.. متسمعوش كلام فاشل زي ده».

وكان محمود المهدي، تغزل في منة عرفة، بكلمات رومانسية، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «في ريحة برفانات كده كأنها بتقولك تعالى هات حضن.. أول مرة قابلتك عرفت يعني إيه ومن وقتها وأنتي برفان حياتي».