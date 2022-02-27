زوج منة عرفة يواصل هجومه على إلهام شاهين: «حد يتجوزها عشان نخلص»

أثار زوج منة عرفة، الفنان محمود المهدي، حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، إثر نشره عدة رسائل بخاصية «استوري» عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، خلال الساعات الماضية، بعد خلافه مع الفنانة إلهام شاهين، التي انتقدته هو وزوجته بسبب رفضهما القبلات والمشاهد الرومانسية.

زوج منة عرفة عن إلهام شاهين: حد يتجوزها عشان نخلص

ووجه زوج منة عرفة، رسالة للفنانة إلهام شاهين، عبر «إنستجرام»، قائلًا: «كان فيه حد من الوسط الحلو ده بيقول اللي مش عاوز مشاهد بوس ميشتغلش.. حد يضحي ويتجوزها عشان نخلص»، في إشارة إلى الفنانة إلهام شاهين.

ورد محمود المهدي، على منتقديه، نتيجة الهجوم الذي شنه على الفنانة إلهام شاهين، قائلًا: «بجد الزمن ده الرجولة بقت عيب تقريبا.. بس والله اتربينا على الرجولة وكلمة الحق وإننا منخافش غير من اللي خلقنا».

وكتب أيضًا في رسالة أخرى: «لما تقول الحقيقة هتتحارب، وطبعا محدش منهم يقدر يطلع يقول كده عشان اللي هيتكلم هيقعد في البيت»، واستنكر الأعمال السينمائية الحالية، قائلًا: «وهو فين الفن؟!.. اللي بنشوفه بيطلع فيلم واحد ولا اتنين في السنة بيكونوا محترمين، والباقي هابط».

«المهدي» يهاجم رضوى الشربيني

ولكن لم تكن هذه المرة الأولى التي يشن فيها «المهدي» هجومًا على فنانة، إذ انتقد من قبل الإعلامية رضوى الشربيني، بعد استعراضها مميزات المرأة السنجل، ووصفها بأنها تتمتع بمميزات كثيرة عن المرأة المرتبطة، قائلًا: «للأسف عشان فشلت في حياتها.. عايزة الكل زيها».