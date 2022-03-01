انفصال منة عرفة وزوجها للمرة الثانية

أعلن محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، انفصالهما، اليوم الثلاثاء، وذلك عبر خاصية ستوري من خلال حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، إذ كتب منذ قليل: «تم الانفصال والحمد لله على كل شيء، وربنا يوفقها ويوفقني».

الانفصال الأول في شهر نوفمبر الماضي

يعد هذا الانفصال هو الثاني بينهما، وذلك بعد المرة الأولى في شهر نوفمبر الماضي، حيث أعلن محمود المهدي، انفصاله عن منة عرفة وتأكيده أن كل شيء قسمة ونصيب، إذ كتب: «ربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها»، مشيرا إلى أن سبب الانفصال هو طبيعته كرجل شرقي لا يقبل على نفسه بعض الأمور في حياتها الفنية.

وبعد مرور 48 ساعة عاد الثنائي مرة أخرى، وقالت منة عرفة، إن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، وخراب بيوت لا يقبله أحد.

وتصدر الثنائي والفنان محمد نجاتي، الترند، وذلك بعد اتهام «المهدي» له بأنه سبب طلاقهما إذ أنه يجسد دور شقيق زوجته خلال أحداث مسلسل «فيلا 101» وفي أحد المشاهد تتعرض للإغماء ويضطر لحملها بين يديه ويتأكد من النبض بعد الإمساك بيديها.

منة عرفة: أرفض القبلات في الفن

رفضت منة عرفة تأدية هذه المشاهد، وأكدت أن لها خطوط حمراء منها عدم التلامس أو القبلات أو ارتداء المايوهات، ورفض «نجاتي» الزج باسمه، وتقدم بشكوى ضد زوجها بنقابة المهن التمثيلية.

وهاجم زوجها الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابه بـ «انستجرام»، بعد رفضها تصريحات الخطوط الحمراء، وتأكيدها أن من لا يحترم الفن لا يعمل به من الأساس، وقال: «حد يتجوزها عشان نخلص».