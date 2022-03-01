موعد عرض مسلسل وسط البلد الحلقة الثالثة.. أول عمل مصري «سوب أوبرا»

يبحث محبو الدراما عن موعد عرض مسلسل وسط البلد الحلقة الثالثة، بعدما تصدرت الحلقتان الأولى والثانية تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل الكثيرون مع أحداث الحلقتين وما دار بهما من أحداث.

مواعيد عرض مسلسل وسط البلد الحلقة الثالثة

يعرض مسلسل وسط البلد يوميا من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات، على قناة «mbc مصر»، ويعاد عرض الحلقة الساعة الحادية عشر صباحًا، بتوقيت مصر، والثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية، وتعرض الحلقة الثالثة مساء اليوم الساعة السابعة مساءً.

مسلسل وسط البلد

مسلسل وسط البلد، سيعرض في 190 حلقة، فهو أول عمل درامي مصري ينتمي إلى نوعية «السوب أوبرا»، التي تكون عبارة عن إنتاجات تليفزيونية تمتد لفترات طويلة ربما تصل لعدة سنوات، ويجسد المسلسل وقائع المجتمع المصري وبعض الأزمات التي تحدث في الأسرة مثل النزاعات على الميراث وغيره من الموضوعات الاجتماعية.

أبطال مسلسل وسط البلد

استغرق العمل على مسلسل وسط البلد، ما يقرب من عام كامل، لتجهيز الديكورات المختلفة، حسب ما ورد في بيان مخرج العمل أحمد شفيق، ويضم المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم بالإضافة إلى بعض الفنانين الشباب، وعلى رأسهم الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، جمال عبدالناصر، فيدرا، سماح السعيد، ناصر سيف، مازن جمال، أحمد كشك، محمد رضوان، ندى عادل، إلهام صفي الدين، عبدالله أشرف، وفرح حاتم، وغيرهم من الفنانين، إشراف عام على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد شفيق، وزياد الوشاحي، ومحمد أسامة.

أغنية تتر مسلسل وسط البلد

يذكر أن الفنان حسين الجسمي، قدم أغنية التتر، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع محمود طلعت.