معلومات عن النائب الراحل عبدالحي عبيد عضو الشيوخ: ترأس الأعلى للجامعات

توفي اليوم، النائب الدكتورعبد الحي عبيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إثر إصابته بفيروس كورونا، ويتمتع الراحل برحلة طويلة في العمل التعليمي والسياسي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن النائب عبد الحي عبيد.

وفاة النائب عبد الحي عبيد

حصل علي أفضل المواقع الجامعية، ووصل إلي رئيس جامعة حلوان، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات سابقا، أمين مساعد حزب مستقبل وطن أمانة القاهرة، مدير الجامعة العربية المفتوحة، رئيس جامعة حلوان الأسبق، صاحب العديد من المناصب العلمية والأكاديمية في ساحة التعليم العالي المصري، أبرزها أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشار وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة السابق.

خبرات عبد الحي عبيد

عن خبراته الأكاديمية، حصل عضوية مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، وعضوية الجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية (يونسكو- اليكسو- ايسيكو)، وعضوية المجلس الأعلى للمعاهد العليا، وعضوية المجلس الأعلى للكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة، ورئيس لجنة معادلة الدرجات العلمية والمؤسسات التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومشرفا على كلية الآداب جامعة حلوان.

مهام تولاها عبد الحي عبيد

عن النشاط الاجتماعي، تضمن عضو في محكمة القيم، رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس لجامعة حلوان، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، عضو بالمجلس القومي للشباب والرياضة بوزارة الشباب، عضو نقابة المهن العلمية.