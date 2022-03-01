انتهاء أعمال المرافق والطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي بمدينة بدر

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها بمشروعات المرافق والطرق المؤدية إلى محطات القطار الكهربائي بمدينة بدر، لافتا إلى أنّه جرى الانتهاء من جميع أعمال المرافق وأعمال الأسفلت للطرق المؤدية للمحطات قبل التشغيل التجريبي للمشروع.

مدن جديدة بمميزات غير مسبوقة

وأكد وزير الإسكان أهمية المشروع في الإسراع بتنمية مدن شرق القاهرة، وتقديم خدمة نقل جماعي متميزة لساكنيها، ومرتاديها، مشيرا إلى أنّ مصر في إطار الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتمتع أهلها بجيل جديد من المدن الجديدة بمميزات غير مسبوقة، وكذا وسائل نقل جماعي نظيفة متميزة، تحقق أعلى مستوى من الأمان، والخدمة العالية لمرتاديها.

وأوضح المهندس عاصم عزت، المشرف على المشروع، أنّ مدينة بدر بها محطتان للقطار الكهربائي وهما: محطة بدر بالحي الخامس ومحطة الروبيكي بالحي السابع، وأيضا يوجد محطة رُكاب تخدُم مدينة حدائق العاصمة، كما تخدُم أيضا سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، إضافة إلى ورش للصيانة والتي تم الانتهاء تماما من الطرق المؤدية إليها.

مشروعات قومية لدفع عجلة التنمية

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، يرافقه مسؤولو الجهاز، مشروعات المرافق بمنطقة التوسعات الشرقية شرق طريق الروبيكي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية بالمدن الجديدة، واستمرارا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق.

وخلال الجولة، تفقد مسؤولو جهاز بدر، بوستر المياه الخاص بتقوية الضغوط لمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بإجمالي 351 عمارة، محور محدودي الدخل «إسكان اجتماعي»، حيث جرى تركيب 4 طلمبات بقدرة 85 ل/ث.

وشدد المهندس عمار مندور، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية، كما وجّه بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة.