كل ما تريد معرفته عن مشروع الإسكان بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام مصر»

أحد مشروعات الحلم الذي تحقق وظهرت ملامحه النهائية بشرق بورسعيد بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإشارة بتحقيق الحلم ضمن خطة التنمية في كل ربوع مصر، وبصفة خاصة مدينة بورسعيد والتي أصبحت قاطرة التنمية وسيتم تسليم الوحدات السكنية وبدء الحياة الفعلية فيه من الشهر المقبل.

الإنتهاء من تنفيذ 217 عمارة سكنية بمساحة 90 مترا للوحدة

يضم مشروع الاسكان بمدينة سلام مصر بشرق بورسعيد 418 عمارة بإجمالى 8360 وحدة سكنية على مساحة 90 مترا للوحدة، وتضم المرحلة الأولى 217 عمارة سكنية تم بناؤها من قبل الهيئة الهندسية، وتحتوي على 4 مناطق خدمية وتضم مراكز طبية وتعليمية وشرطية ونادي اجتماعي ومسجد وكنيسة ومدرسة ووحدة إطفاء ومول تجاري وعدد من المشروعات القومية والتنموية

تم الانتهاء من 63 عمارة تم تشطيبها على أعلى مستوى كاملة المرافق بنسبة 100%.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال زيارته الأخيرة للمنطقة عن فتح كل المكاتب للمديريات في شرق بورسعيد بداية من أول أبريل المقبل لبدء الحياة فعليا في شرق بورسعيد، كما سيتم تخصيص عدد من العمارات السكنية لتكون مقار للجهات الحكومية المختلفة.

وأوضح أن مشروعات شرق بورسعيد هي مشروعات تنموية متكاملة وأكد أن من سيستمر الفرصة هو الذى سيفوز بالمكان.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للهيئة الهندسية ووزارة الإسكان وجميع الجهات القائمة على تنفيذ هذا المشروع القومي، مشيدا بالعمل المتواصل لإنجاز المشروعات في أقرب وقت.

يقام مشروع الإسكان على مدينة سلام مصر وتقدر مساحتها 37 ألف فدان، التى تمتد من محطة الكهرباء بشرق بورسعيد وحتى بحيرة البردويل ، وتشمل كافة المقومات الصناعية والزراعية واللوجيستية والسياحية والتعليمية.

تجهيز شبكة طرق داخلية تربط بين المشروعات الإسكانية والأخرى بـ«سلام مصر بورسعيد»

تم تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الإسكان بمرافقه بعد أن تم تجهيز شبكة طرق داخلية تربط بين المناطق السكنية والمشروعات الأخري بمدينة سلام مصر بورسعيد وصرف وغاز ومدارس وسنترال وبريد ومركز طبى ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب فى المرحلة الأولي ومحطة كهرباء وفى المخطط إقامة 3 محولات أخرى

كما تشمل جامعة أهلية وأخري تكنولوجية، ومركز أبحاث دولي، ومركز مؤتمرات، ومعارض دولية ، ومدينة أولمبية، ونقطة شرطة ومسجد ومخطط إقامة إثنين آخرين