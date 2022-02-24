بريد الوطن .. شقة ضمن المطلقات والحالات الخاصة يا وزير الإسكان

أنا سيدة مطلقة وأعول طفلين، وبعد الطلاق حاصرتنى الهموم والمشكلات زادت، حيث أصبحت بلا سكن أنا وأطفالى، وأصبحت مشتتة حائرة متنقلة من سكن إلى آخر، وانتهى بى المطاف إلى الإقامة فى سكن مستأجر، طبقاً لقانون الإيجار الجديد، أدفع شهرياً 1500 جنيه مقابل الإيجار، ورغم ارتفاع قيمة الإيجار فإنه يعد قليلاً مقارنة بالأسعار السائدة حالياً، ولأن ظروفى الاجتماعية لا تتحمّل دفع قيمة الإيجار شهرياً بصفة مستديمة، حيث إننى أعمل فى أحد مصانع الحلويات الخاصة، وراتبى يكفى بالكاد لمصاريف المعيشة، أناشد وزير الإسكان منحى وأطفالى وحدة سكنية.

دنيا نعمان عيد السيد - الدرب الأحمر - القاهرة

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