10 آلاف جنيه زيادة جديدة على أسعار فيات «تيبو» في السوق المصرية

شهدت السوق المصرية زيادة جديدة في سعر السيارة «فيات تيبو»، تراوحت بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على جميع فئاتها، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، مواصفات وأسعار السيارة في السوق المصرية، بعد الزيادة الأخيرة.

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان وتتوافر في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجهيزات وأسعارها كالآتي:

الفئة الأولى بسعر 284 ألف جنيه وشهدت زيادة قدرها 5 آلاف جنيه، والفئة الثانية بسعر 310 آلاف جنيه وشهدت زيادة قدرها 10 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 326 ألف جنيه وشهدت زيادة قدرها 7 آلاف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 350 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 360 وشهدت زيادة قدرها 10.

مواصفات «فيات تيبو» 2022

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 11.2 ثانية، وتستهلك متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد السيارة فيات تيبو 2022

- تأتي السيارة بأبعاد (4368 ملم الطول، 1792 ملم العرض، 1495 ملم الارتفاع، 2638 ملم طول قاعدة العجلات)، وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 150 ملم، فيما تصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 440 لترا.

مواصفات الأمان والسلامة

تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، تعديل مقعد السائق، ومساند رأس أمامية متحركة، مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل الأبواب عبر الريموت، جنوط 15 بوصة».