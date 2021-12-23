الحكومة تبيع سيارات «BMW-فيات- بيجو» في مزاد علني الأحد المقبل

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية المزاد قبل الأخير خلال العام الحالي صباح الأحد المقبل، لبيع سيارات ملاكي وميني باص وميكروباص، بالإضافة إلى عدد من الموتوسيكلات والسيارات التابعة لعدد من الجهات الحكومية.

مزاد هيئة الخدمات الحكومية الأحد المقبل

وتنظم الهيئة المزاد الأحد الموافق 26 ديسمبر الجاري بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمات الحكومية بقاعة النادي المصري القاهري في منطقة عين الصيرة بحي السيدة زينب، بجوار حديقة الفسطاط، في تمام الساعة الثانية من ظهر الأحد.

ووفقاً للموقع الرسمي تتنوع السيارات التي سيتم عرضها خلال المزاد العلني بين سيارات «نيسان، ايسوزو، تويوتا، و BMW، فيات، بيجو، دايو، هيونداي، أوبل، رينو، جيب شيروكي، أكو لاين، هوندا، شيفروليه، مرسيدس، مازدا، ميتسوبيشي، سوزوكي، داتسون» إلى جانب عدد كبير من الموتوسيكلات منها ماركات دايون وهوجان وماركتي SYM ،LML.

سعر كراسة الشروط بـ400 جنيه

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية سعر كراسة الشروط بـ400 جنيه مع الالتزام بدفع 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد، علاوة على نسبة لا تقل عن 30% من قيمة المزاد العلني في حالة فوز أحد العملاء بشكل فوري، في حين يتم سداد باقي قيمة المزاد على مدار فترة لا تزيد عن الأسبوعين، مشيرة إلى إمكانية معاينة السيارات والموتوسيكلات دون أي عمولة تدفع على القائمين على تنظيم المزيد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وقبل نهاية شهر نوفمبر الماضي عرضت مصلحة الجمارك المصرية أكثر من 32 لوط سيارات من مصادرات المصلحة من السيارات المستوردة من الخارج ولم يتسلمها أصحابها أو لم يسددوا الرسوم الضريبة والجمركية عليها أو أي مستحقات أخرى إلى مصلحة الجمارك المصرية والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وشملت السيارات التي تم عرضا سيارات متسوبيشى ونيسان و BMW وتويوتا وأودى وباجيرو وكرايسلر وفولكس ومرسيدس.